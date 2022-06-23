В Ростовской области избрали 8 новых судей

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области во время заседания 23 июня избрали новых судей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области во время заседания 23 июня избрали новых судей Аксайского, Белокалитвинского, Волгодонского, Зерноградского, Неклиновского, Орловского и Шахтинского районов области, а также нового судью Ворошиловского района Ростова.

Так, мировым судьей судебного участка № 3 Ворошиловского района Ростова стал Олег Токарев, судебного участка № 5 Зерноградского района – Никита Бузов, судебного участка № 1 Волгодонского района – Кристина Куркина, судебного участка № 11 Шахтинского района – Оксана Тартанова. У этих специалистов – бессрочный срок полномочий. На три года мировым судьей судебного участка № 7 Белокалитвинского района назначили Дениса Ерошева, судебного участка № 1 Аксайского района – Владлена Великоцкого, судебного участка № 1 Орловского района – Максима Дзекунова, а судебного участка № 1 Неклиновского района – Дениса Клюева.

Напомним, 3 марта 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил четырех судей и двух зампредседателя судов в Ростовской области. Указ главы государства был датирован 3 марта и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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