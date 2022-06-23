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Общество23 июня 2022 12:08

В Ростовской области избрали 8 новых судей

За них проголосовали депутаты на заседании Заксобрания 23 июня
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области во время заседания 23 июня избрали новых судей.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области во время заседания 23 июня избрали новых судей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области во время заседания 23 июня избрали новых судей Аксайского, Белокалитвинского, Волгодонского, Зерноградского, Неклиновского, Орловского и Шахтинского районов области, а также нового судью Ворошиловского района Ростова.

Так, мировым судьей судебного участка № 3 Ворошиловского района Ростова стал Олег Токарев, судебного участка № 5 Зерноградского района – Никита Бузов, судебного участка № 1 Волгодонского района – Кристина Куркина, судебного участка № 11 Шахтинского района – Оксана Тартанова. У этих специалистов – бессрочный срок полномочий. На три года мировым судьей судебного участка № 7 Белокалитвинского района назначили Дениса Ерошева, судебного участка № 1 Аксайского района – Владлена Великоцкого, судебного участка № 1 Орловского района – Максима Дзекунова, а судебного участка № 1 Неклиновского района – Дениса Клюева.

Напомним, 3 марта 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил четырех судей и двух зампредседателя судов в Ростовской области. Указ главы государства был датирован 3 марта и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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