Захоронение Федора Крутикова находится на пересечении улиц Щербакова и Панфиловцев. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

23 июня в Ростове-на-Дону открыли памятник танкисту Федору Крутикову, погибшему при обороне города от фашистов в ноябре 1941 года. Об этом в социальных сетях сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Танкисты 6-й танковой бригады ценой собственной жизни остановили продвижение немецкой бронетехники в районе поселка Чкалова. Воинское захоронение Федора Никитовича Крутикова обнаружили поисковики на пересечении улиц Щербакова и Панфиловцев. Через время на этом месте провели благоустройство и установили памятник, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации подчеркнул, что увековечивание памяти погибших - святой долг не только перед павшими героями, но и перед будущими поколениями ростовчан.

Добавим, Федор Никитович Крутиков родился в 1919 году в Свердловской области. На фронт ушел в 1941 году. Был механиком-водителем танкового полка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В День памяти и скорби жители Ростова-на-Дону возложили цветы в сквере имени Фрунзе

В акции приняли участие сотни человек, в том числе курсанты и школьники (подробности)