Ростов вошел в топ-5 городов по росту цен на квартиры в новостройках

Средняя стоимость квартир сейчас составляет около 5,57 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону занял 5 место в России по темпам роста цен на квартиры в новостройках. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на рейтинг «ЦИАН. Аналитики».

Так, по данным исследования, стоимость первичного жилья донской столице выросла на 20,8%. Еще в декабре 2021 года в среднем за новые квадратные метры ростовчане платили 4,61 млн рублей, но уже к маю 2022 года ценники поднялись до 5,57 млн рублей.

К слову, для сравнения, в Краснодаре жилье в новостройках подорожало на 1,4%, до 6,35 млн рублей. Рейтинг возглавил Челябинск, там рост цен достиг 34,4%, далее идет Казань - 34,4%, Уфа - 22,6% и Самара - 21,2%.

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