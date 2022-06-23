В Ростове-на-Дону с 25 июня запустят бесплатные экскурсии по городу

В донской столице стартует целый цикл экскурсий по центру города. Фото: предоставлено администрацией Ростова.

Туристско-информационный центр Ростова-на-Дону 25 июня проведет первую бесплатную экскурсию по городу. В донской столице стартует целый цикл экскурсий по центру города. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Пешеходная обзорная экскурсия дает возможность окунуться в неповторимый колорит юга, полюбоваться прекрасной архитектурой и памятниками города, проникнуться его историей донской столицы, - рассказал Алексей Логвиненко.

По его словам, принять участие в обзорной пешеходной экскурсии сможет каждый абсолютно бесплатно. Но для участия нужно предварительно зарегистрироваться. Сбор участников прогулки каждую субботу в 16:00 возле центрального входа в парк им. Горького. Экскурсовод проведет группу по улицам Большая Садовая и Пушкинская и раскроет секреты особняков и тайны города, расскажет о известных личностях, легендах и веселых байках.

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