Материалы по каждому заключенному и выводы комиссии отправят президенту России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области 12 осужденных попросили о помиловании, но все эти обращения в итоге рекомендовали отклонить. Теперь материалы по каждому заключенному и выводы специальной комиссии отправят на рассмотрение президенту России, сообщили донские власти.

Известно, что заявления с надеждой на освобождение подали 3 женщины и 9 мужчин, которые сейчас находятся в тюрьме. Это убийцы, мошенники, наркоторговцы, грабители и те, кто нанес вред здоровью людей. Многие из них были неоднократно судимы.

Всего с начала года на Дону рассмотрели 41 ходатайство. Помиловать рекомендовали одного человека, сейчас он ожидает решения главы государства. Еще один бывший осужденный уже проходит период социальной адаптации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове экс-проректора вуза осудили за «ускоренное обучение» студентов

Мужчина подделывал документы и за это получил срок (подробности)