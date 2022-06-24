Дончанка в инвалидном кресле получила долгожданное жилье после вмешательства прокуратуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новочеркасска смогла получить долгожданное жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели проверку после обращения женщины, которая является сиротой и, кроме того, еще и прикована к инвалидному креслу. Ведомство проверило соблюдение ее жилищных прав.

В ходе проверки выяснилось, что женщина имеет право на получение благоустроенного жилья, которое будет соответствовать требованиям доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но с 2018 года ее жилплощадью так никто и не обеспечил.

- Прокуратура обратилась с иском в суд об обязании администрации Новочеркасска устранить нарушения, - отмечается в сообщении.

Суд удовлетворил иск и женщине предоставили квартиру, которая отвечает всем необходимым требованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка из Таганрога смогла получить жилье после пятилетнего ожидания.

Добиться справедливости помогла прокуратура.