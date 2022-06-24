В Ростове сыры, творог и яблоки оказались самыми дорогими на Дону

Меньше всего по региону в Ростове берут за капусту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону нашли самые дорогие в регионе продукты питания. Обновленную статистику цен 23 июня опубликовали аналитики Ростовстата.

В донской столице за 1 кг творога теперь берут по 405 рублей. Тогда как средняя цена по области - 394 рубля. Также изменилась стоимость молока (96 рублей против 94 по региону) и сыров (732 рубля против среднего ценника в 713 рублей).

Кроме того, больше остальных земляков ростовчане платят за яблоки - 129 рублей за 1 кг и за хлебобулочные изделия - 77 рублей. Средняя стоимость этих продуктов на Дону - 121 и 74 рубля соответственно.

К слову, в Ростове есть и самые дешевые продукты в Ростовской области. Это мука - почти 48 рублей - и белокачанная капуста - 46 рублей.

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