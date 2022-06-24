В Ростове на проект реконструкции Орбитальной планируют потратить 40 млн рублей

Проект капитального обновления должны подготовить до 31 августа 2023 года Фото: Артем ЛЕНЦ

В Ростове на проект реконструкции улицы Орбитальной и строительство дублера Змиевского проезда планируют потратить 40 млн рублей. Власти уже объявили конкурс на проведение этих работ. Соответствующее объявление можно найти на сайте госзакупок.

Тендер открыли 23 июня. Победителя определят 20 июля 2022 года. Как уточнил сити-менеджер Алексей Логвиненко, все исполнитель должен выполнить задачу до 31 августа 2023 года.

- После завершения проектной документации и получения положительного заключения Госэекспертизы, рассмотрим вопрос о финансировании самого строительства, - добавил Алексей Логвиненко.

Орбитальную собираются обновить перед возможным размещением в 2026 году трамвайной инфраструктуры, в возведение дублера Змиевского проезда разделит транспортные потоки и увеличит пропускную способность проезжей части.

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