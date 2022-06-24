В Ростове снесут 12 аварийных домов, еще 18 зданий решили сохранить

В будущем рассмотрят вопрос о сносе 38 домов в Ленинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Ростова-на-Дону снесут 12 аварийных домов, еще 18 демонтировать не станут. Такое решение приняли на заседание комиссии по сохранению исторического облика города.

Перед утверждением плана обсуждали состояние каждой постройки - обращали внимание на историческую значимость зданий и их включенность в общую концепцию улиц.

В итоге участники совещания поддержали снос уже разрушенных или не представляющих никакой ценности объектов, как, например, на Восточной, 66 и Социалистической, 180. Еще три строения на Социалистической остались под вопросом, эти адреса снова посетят с проверкой.

Эксперты отметили, что многие ветхие дома находятся рядом в жилом секторе и представляют угрозу для людей. В будущем комиссия рассмотрит предложения о сносе 38 аварийных зданий в Ленинском районе.

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