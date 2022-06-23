В Ростове комитет по охране ОКН отказывался признать снос кинотеатра «Россия»

Апелляцию на решение о восстановлении статуса памятника подали в этом мае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове после сноса кинотеатра «Россия» остались нетронутые элементы, в том числе вывеска с названием культурного учреждения. Это одна из причин, по которой нельзя признавать полное уничтожение архитектурного памятника, заявили в комитете по охране ОКН.

Это мнение прозвучало от представителя ведомства в 15 арбитражном апелляционном суде. Именно там сейчас начали рассматривать иск против возврата статуса памятника уже демонтированному зданию.

Жалобу на решение о восстановлении статуса памятника в мае этого года подал собственник освободившейся площадки - «Киноконцертный комплекс «Русь». В организации считают, что постройки уже не существует, поэтому защищать ее не имеет смысла.

К слову, до сноса площадку под кинотеатром перерегистрировали под строительство отеля. Это смогли сделать, несмотря на то, что спорное здание находилось в государственном списке памятников культурного наследия.

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