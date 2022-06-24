В Ростове на парковке рынка поймали двух вымогателей, которые обманули 100 человек

Горе-охранниками оказались жители донской столицы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове поймали двух бандитов, которые вымогали деньги на парковке одного из рынков в микрорайоне Темерник. Об этом 24 июня рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Предварительно, мошенники требовали с водителей деньги «за охрану». В случае отказа жертвам тонко намекали, что с транспортом на стоянке может произойти все что угодно. До встречи с полицейскими мужчины успели подойти к сотне человек, с каждого взяли по 100 рублей.
- Задержали преступников сотрудники отдела экономической безопасности и городского отдела МВД после жалобы очевидцев. Горе-охранниками оказались жители донской столицы, - рассказали в МВД.
Известно, что теперь вымогатели ответят перед законом по административной статье.
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