В Ростове на парковке рынка поймали двух вымогателей, которые обманули 100 человек

Горе-охранниками оказались жители донской столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове поймали двух бандитов, которые вымогали деньги на парковке одного из рынков в микрорайоне Темерник. Об этом 24 июня рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Предварительно, мошенники требовали с водителей деньги «за охрану». В случае отказа жертвам тонко намекали, что с транспортом на стоянке может произойти все что угодно. До встречи с полицейскими мужчины успели подойти к сотне человек, с каждого взяли по 100 рублей.

- Задержали преступников сотрудники отдела экономической безопасности и городского отдела МВД после жалобы очевидцев. Горе-охранниками оказались жители донской столицы, - рассказали в МВД.

Известно, что теперь вымогатели ответят перед законом по административной статье.

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