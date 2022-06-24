Иск на 1,8 млн рублей получил ТАНТК имени Бериева в Ростовской области

Дату первого слушания еще не назначили Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области таганрогский завод имени Бериева получил иск на 1,8 млн рублей. Эту сумму пытается получить одна из московских фирм. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке Арбитражного суда.

Претензии к донскому предприятию имеет компания, которая занимается оптовой торговлей канцелярскими принадлежностями. Дополнительно организация занимается отделкой тканей и производством спецодежды.

Причину судебного спора официально пока не указали. Известно только, что заявление от истца поступило всего несколько дней назад, 20 июня. Дату первого слушания еще не назначили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове комитет по охране ОКН отказывался признать снос кинотеатра «Россия»

Это заявление сделали после возобновления судебных споров относительно демонтированного здания (подробности)