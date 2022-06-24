В Таганроге с 24 по 26 июня ограничили движение по участку улицы Чехова

Причина нововведений - устройство трамвайной линии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Ростовской области напомнили об ограничении движения машин в Таганроге с 24 по 26 июня. Предупреждение для водителей опубликовали на сайте администрации приморского города.

Частично собираются перекрыть пересечение Чехова и Смирновского. Движение на этом отрезке в отдельные дни пути будут поочередно пускать по четной и нечетной сторонам.

Причина дорожных нововведений, по данным властей, работы по устройству трамвайной линии.

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