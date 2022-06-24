Судебный пристав помог жителю Ростовской области вернуть 500 тысяч рублей

Сотрудник ФССП применил один из самых действенных методов в своей практике
Фото: Артем КИЛЬКИН
Судебный пристав помог вернуть жителю Ростовской области 500 тысяч рублей. Эту сумму определили как моральную компенсацию, но должник скрывался и не хотел платить. Тогда сотрудник ФССП применил один из самых действенных методов в своей практике.
Началось все после решения суда. Специалист сначала напомнил о деньгах, но ответа так и не получило. Тогда пристав изучил все детали жизни интересующего человека и обнаружил у него счета в кредитных организациях.
После этого внимательный сотрудник просто арестовал все финансовые поступления должника и добился для него запрета на выезд из России. Это сразу же возымело действие, и нужная сумма поступила на счет взыскателя.
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