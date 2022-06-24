Житель Ростова решил продать своего «микропитбуля» за 1 млрд рублей

Ушастик с пронзительным взглядом покорил сердца людей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Ростова-на-Дону решил продать своего «микропитбуля» за баснословную сумму денег. Ушастика с пронзительным взглядом мужчина оценил в 1 млрд рублей. Это объявление можно найти на просторах одного из торговых интернет-сервисов.

- Это чистокровный питбультерьер, - кратко заверил в сообщении мужчина.

Однако после просмотра фотографий стало ясно, что ростовчанин пошутил - на снимках в руках хозяина с комфортом устроился рыжий малыш, похожий на гладкошерстного чихуахуа. Продали маленького зверя с сердцем льва или все-таки оставили в семье, неизвестно.

К слову, это уже не первый житель Дона, который считает своего питомца бесценным. В объявлениях также можно найти шахтинского хаски, которого «готовы отдать в добрые руки за 1 млн рублей».

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