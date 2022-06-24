В Ростове поиски наркотиков по GPS закончились для подростков уголовным делом

За крупный размер партии наркотиков могут отправить в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области поиски наркотиков по GPS-координатам закончились для двоих юных ростовчан уголовным делом. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как выяснилось, ребята 16 и 17 лет через Интернет получили задание найти и распространить по закладкам партию наркотиков. Молодые люди даже не подумали отказаться и поспешили к месту, которое для них сфотографировали и отметили на карте.

Подростки нашли товар, но почти сразу, на улице, их задержали полицейские. Теперь задержанные будут отвечать перед законом за чьи-то 24 грамма запрещенного вещества. За крупный размер партии могут отправить в тюрьму.

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