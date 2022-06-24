С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на услуги ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг зависит от расценок на газ, уголь и электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля в Ростовской области изменятся цены на услуги ЖКХ. Тарифы будут отличаться в зависимости от территорий региона. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» сообщил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

- Средний фактический индекс составит 3,47%. Предельные индексы - от 3,9% до 5,4%. Максимальный рост платы не превысит уровня за аналогичный период прошлого года. Несмотря на влияние санкций, сейчас нет оснований для пересмотра установленной платы, - сказал Алексей Лукьянов.

По словам специалиста, стоимость коммунальных услуг зависит от расценок на газ, уголь и электричество. Также влияет индексация расходов на зарплату, химические реагенты и материалы.

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