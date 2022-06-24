Свалку, которая отравляла 1,4 га земли, нашли в Ростовской области

Бить тревогу начали после проверки Россельхознадзора Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области нашли свалку, которая отравляла 1,4 га земли. Об этом 24 июня рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, бить тревогу стали после проверки. Во время одного из объездов в Орловском районе заметили участок, захламленный твердыми бытовыми отходами. Оказалось, что территория принадлежала администрации Островянского сельского поселения и предназначалась для сельхозработ, но, видимо, об этом забыли.

Пробы, отобранные на месте свалки, показали, что от выброшенного мусора в почву попали вещества 1 класса опасности. Из-за этого участок начал терять плодородие.

Местным властям уже отправили письмо с предостережениями о возможных последствиях, рекомендовали как можно скорее убрать источник загрязнения. Также информацию о случившемся передали в районную прокуратуру.

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