В Ростовской области дончанин похитил 160 тонн пшеницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Зимовниковском районе осудили местного жителя. Его признали виновным в преступлении по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Об этом сообщается в управлении следственного комитета по Ростовской области.

В суде было установлено, что мужчина со своим подельником в июле 2018 года мошенническим путем похитили сельскохозяйственную продукцию. Общая сумма похищенного составила более 1,7 миллиона рублей. Злоуммышленник представился сотрудником несуществующей компании и обманул директора сельхозпредприятия, предложив ему сделку купли-продажи и таким образом похитил более 160 тонн пшеницы. Похищенное зерно мужчина продал, а полученные деньги потратил.

После совершения преступления злоумышленник скрылся и его объявили в федеральный розыск. В июле прошлого года его удалось разыскать и заключить под стражу.

- Суд приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - отмечается в сообщении.

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Нанесенный ущерб составляет более 900 тысяч рублей.