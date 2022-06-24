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Общество24 июня 2022 15:08

28 июня в центре Ростова отключат холодную воду

Ресурс не будут подавать во время переподключения коммуникаций
Ангелина СКИБА
Отключения затронут ряд улиц от Большой Садовой до Сиверса

Отключения затронут ряд улиц от Большой Садовой до Сиверса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 июня в центре Ростова-на-Дону с 8:20 до 15 часов не будет воды. Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

- Отключение произведут в границах улиц: Большая Садовая - Буденновский - Шаумяна - Доломановский - Социалистическая - Сиверса, - уточнили в организации.

Ресурс не будут подавать во время переподключения коммуникаций на улице Большой Садовой.

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