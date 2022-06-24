28 июня в центре Ростова отключат холодную воду

Отключения затронут ряд улиц от Большой Садовой до Сиверса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 июня в центре Ростова-на-Дону с 8:20 до 15 часов не будет воды. Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

- Отключение произведут в границах улиц: Большая Садовая - Буденновский - Шаумяна - Доломановский - Социалистическая - Сиверса, - уточнили в организации.

Ресурс не будут подавать во время переподключения коммуникаций на улице Большой Садовой.

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Речь идет об отключениях, которые обычно проводят во время ежегодных гидравлических испытаний (подробности)