Тепловые сети «Лукойл-Ростовэнерго» решили передать в муниципальную собственность

Без горячей воды остаются десятки домов Ростова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти хотя передать тепловые сети «Лукойл-Ростовэнерго» в муниципальную собственность. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на официальной странице в социальных сетях. Вопрос о восстановлении горячего водоснабжения в городе обсуждался на заседании в администрации 24 июня.

По данным Ростовских теплосетей, продление сроком подачи горячей воды связано с испытаниями на максимальную температуру теплоносителя. Такие испытания проводятся каждые пять лет, и в это время в три — четыре раза увеличивается число повреждений.

— Доводы представителей РТС о непредвиденных обстоятельствах при запуске горячего водоснабжения в домах - не оправдание сложившейся ситуации. Мы не можем себе позволить повторения произошедшего. Ограничение в 14 дней – это максимальный лимит по времени, — высказался о ситуации Алексеей Логвиненко.

По его словам, прокуратура возбудила административное дело в отношении гендиректора ООО «Лукойл-Ростовэнерго». Связано оно с нарушениями при проведении первого этапа гидравлических испытаний. Кроме того, вынесено предостережение о недопустимости срыва сроков при проведении последующих этапов.

Теперь власти собираются поставить вопрос о передаче сетей компании в муниципальную собственность. Как уточнил Алексей Логвиненко, этот процесс потребует больших средств.

—У нас нет другого выхода. Муниципалитет точно будет искать деньги на реконструкцию и замену теплотрасс, будет кредитоваться, просить помощь у области, но начнет планомерно менять трубопроводы, — прокомментировал глава администрации.

Напомним, в связи с порывами при проведении гидравлических испытаний десятки домов в Ростове все еще остаются без горячей воды. Сроки восстановления водоснабжения переносились несколько раз. По данным на 24 июня, после первого этапа испытаний горячей воды все еще нет в 44 домах.

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