Губернатор призвал ускорить темпы работ по преобразованию Таганрога

Губернатор считает, что озеленение в Таганроге проходит в недостаточном объеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Василий Голубев посетил Таганрог и принял участие в совещании по комплексному развитию города как туристического центра. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

В ходе совещания власти обсудили выполнение мероприятий дорожной карты. До 1 сентября планируется благоустроить территорию вокруг речки Большая Черепаха в роще Дубки.

Губернатор считает недостаточной работу по ремонту внутригородских дорог и призвал минтранс ускорить темпы работ. Он отметил, что не в полном объеме проходит озеленение улиц. Так, в городе не хватает клумб и газонов. Глава региона поручил проработать вопрос о создании подсветки на зданиях вечером.

- Проводимые преобразования должны обязательно учитывать запросы жителей Таганрога. Администрации Тагангрога я передам все материалы обращений горожан для исполнения, — сообщил Василий Голубев.

Ранее власти обсудили развитие трамвайных сетей в Ростове-на-Дону. На заседании городской думы заместитель главы администрации рассказал, где построят новые пути.

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