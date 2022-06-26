Шестилетний мальчик пострадал в столкновении двух иномарок на трассе под Ростовом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области ребенок пострадал в аварии с участием двух иномарок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в субботу, 25 июня, около пяти часов вечера на 986 км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Kia Picanto ехал по маршруту Москва-Дивноморск и при перестроении из правой полосы в левую он столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 37-летнего шофера.

В результате аварии пострадал шестилетний мальчик, который находился в немецкой иномарке. Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. В больнице его осмотрели врачи, а затем отпустили домой.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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Сейчас полицейские еще уточняют детали произошедшего.