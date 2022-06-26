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Общество26 июня 2022 8:23

Василий Голубев заявил, что в аэропорту «Платов» не планируется сокращений

Ограничения полетов в донскую столицу действуют почти четыре месяца
Михаил СТРИЖЕВ
Штатная численность аэропорта более тысячи человек.

Штатная численность аэропорта более тысячи человек.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Василий Голубев заверил, что сокращений персонала в ростовском аэропорту «Платов» не планируется. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам главы региона, в «Платове» работает более тысячи человек.

— Из них 126 в отпуске, семь работают удаленно. Сокращение персонала не планируется, — прокомментировал Василий Голубев.

Он пояснил, что средняя зарплата в аэропорту сейчас составляет 43 тысячи рублей. Задолженность в выплатах нет.

Напомним, ограничения на полеты в «Платов» действуют почти четыре месяца — с 24 февраля. В последний раз Росавиация продлила ограничения до 30 июня.

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