Василий Голубев заявил, что в аэропорту «Платов» не планируется сокращений

Штатная численность аэропорта более тысячи человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Василий Голубев заверил, что сокращений персонала в ростовском аэропорту «Платов» не планируется. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам главы региона, в «Платове» работает более тысячи человек.

— Из них 126 в отпуске, семь работают удаленно. Сокращение персонала не планируется, — прокомментировал Василий Голубев.

Он пояснил, что средняя зарплата в аэропорту сейчас составляет 43 тысячи рублей. Задолженность в выплатах нет.

Напомним, ограничения на полеты в «Платов» действуют почти четыре месяца — с 24 февраля. В последний раз Росавиация продлила ограничения до 30 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 30 июня

Возобновление работы донской авиагавани несколько раз переносили. (Подробности)