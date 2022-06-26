На Дону ожидается гроза, ливень и сильный ветер

Погода изменится в понедельник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону ожидается гроза, ливни и усиление ветра. Прогноз погоды на 27 июня публикует ростовский гидрометцентр.

В понедельник прогнозируют небольшой и умеренный дождь, грозу. Утром и днем местами по региону возможны ливни. Скорость ветра — 11 метров в секунду. При грозе порывы будут усиливаться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять +18 — +23 градусов. Днем потеплеет до +24 — +29 градусов. Местами ожидается до +34.

Кроме того, чрезвычайный уровень пожароопасности сохранится в Приазовье, местами в центральных и южных районах. Здесь ожидается пятый уровень пожароопасности. Четвертый уровень ожидается в северо-западных, северо-восточных и центральных районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону 27 июня — 1 июля: публикуем прогноз синоптиков

В Ростовской области ожидаются грозу, ливень и усиление ветра. (Подробности)