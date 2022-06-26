Погода в Ростове-на-Дону 27 июня — 1 июля: публикуем подробный прогноз синоптиков

Рассказываем, какая погода ждет ростовчан на предстоящей неделе. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погода в Ростове-на-Дону 27 июня — 1 июля будет меняться, как, впрочем, и в других городах донского региона. В начале рабочих будней на регион обрушатся проливные дожди. Но на выходных горожан снова ждет потепление до +33 градусов. Такой прогноз дали местные синоптики.

В понедельник, 27 июня, утренняя температура воздуха будет варьироваться от +21 до +24 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок в +23...+25 градусов. К вечеру температура снова упадет до +22 градусов. За день ветер сменит сразу пять направлений: северо-восточное, восточное, юго-восточное, северное и южное. Скорость тоже будет все время меняться - от ураганных 15 метров в секунду, до почти полного штиля - всего два метра в секунду. Атмосферное давление будет держаться близко к норме. А за окном утром и вечером будут идти проливные дожди, все остальное время погода будет облачной.

Во вторник, 28 июня, погода также будет стоять пасмурная, ранним утром даже возможны небольшие дожди. Температура утром будет составлять +18...+19 градусов, днем потеплеет до +24...+29, а к вечеру горожан вновь ждет похолодание до +20 градусов. В этот раз ветер сменится лишь четырежды, он будет дуть с северо-востока, востока, юго-запада и запада. Скорость его будет меняться от четырех до 12 метров в секунду. Атмосферное давление по-прежнему будет в пределах нормы.

В среду, 29 июня, осадков не ожидается, а в второй половине дня и вовсе выглянет из-за туч долгожданное солнце. Утром температура поднимется до +19...+20 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +25...+30 градусов, а к вечеру столбики термометров вновь опустятся до отметки в +23 градуса. Ветер будет преимущественно восточным, с утра возможны северо-западные, северные и северо-восточные порывы. Скорость ветра будет меняться от трех до 12 метров в секунду. Атмосферное давление останется все на той же отметке - 755 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 30 июня, ростовчан снова ждет ясный и солнечный день. Палящее солнце будет пригревать ростовчан с самого утра. В это время температура воздуха за окно будет составлять +18...+20 градусов, днем станет теплее - +24...+29 градусов, а вечером ожидается похолодание до +23 градусов. В первой половине дня ветер будет восточным, а затем сменит свое направление на северо-восточное. Скорость его порывов будет достигать 4-12 метров в секунду. Атмосферное давление останется нормальным.

В пятницу, 1 июля, погода за окном вновь станет пасмурной, но осадков не ожидается. Утром столбики термометров будут держаться на отметках в +19...+20 градусов, днем ожидается потепление до +24...+29 градусов, а к вечеру показатели опустятся до +23 градусов. Ветер будет дуть исключительно с северо-востока и скорость его порывов будет достигать 6-13 метров в секунду. Атмосферное давление по-прежнему будет в норме.

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