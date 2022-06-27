С 29 июня в Ростове на улице Фурмановской ограничат движение машин

Дорожные ограничения будут действовать около месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 29 июня по 20 июля в Ростове-на-Дону на улице Фурмановской ограничат движение машин. Об этом предупреждают в городском департаменте транспорта.

Как уточняют власти, специальные ограждения должны выставить на участке от Мартовицкого до Раздорской.

Причина дорожных нововведений - «строительство сети водопровода для нужд пожаротушения».

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