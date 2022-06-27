С 1 октября собираются поднять зарплаты сотрудникам госучреждений Ростовской области

Зарплату осенью планируют увеличить в 1,4 раза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области с 1 октября 2022 года планируют повысить зарплату работникам государственных учреждений. Это решение еще не утвердили, вопрос собираются рассмотреть сегодня, 27 июня, на заседании в правительстве региона.

Постановление по итогам обсуждения должен заверить губернатор Василий Голубев. Оплату труда собираются проиндексировать в 1,04 раза.

Судя по тексту документа, нововведения должны коснуться окладов руководителей, специалистов, служащих, технического и обслуживающего персонала госорганов.

Добавим, в прошлом году на содержание государственных служащих Дона потратили 2,64 млрд рублей, в 2020 году - 2,39 млрд рублей. Средние выплаты чиновников варьировались от 37,7 тысячи рублей до 60,2 тысячи рублей. В других организациях, не связанных с властью, люди в получали около 39,9 тысячи рублей.

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