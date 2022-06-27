27 и 28 июня в Ростовской области сохранится пожароопасность 5 класса

Высокий риск возгораний прогнозируют в центральных районах и Приазовье
Фото: Иван МАКЕЕВ
27 и 28 июня в 13 территориях Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Из-за этого в регионе продлили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС.
Высокий риск различных возгораний прогнозируют местами в центральных районах и Приазовье.
Особенно осторожными с огнем должны быть жители Семикаракорского, Багаевского, Веселовского, Мартыновского, Азовского, Аксайского, Мясниковского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского районов и Ростова-на-Дону.
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