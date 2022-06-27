В Ростове на Богатяновском спуске планируют построить высотный ЖК

Разрешение на строительство будет действовать до ноября 2025 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на Богатяновском спуске в районе набережной планируют возвести новый жилой комплекс. Разрешение на строительство подрядчику выдали еще в четвертом квартале 2021 года. Эту информацию можно найти на сайте городской администрации.

Предполагается, что в комплекс строений войдут здания высотой в 26 и 9 этажей. В первой постройке собственникам должны сдать 121 квартиру, во второй - 24.

Общая площадь одного объекта - 17,3 тысячи квадратных метров, второй объект потребует территории в 10,6 тысячи квадратных метров. Это предварительные оценки. Разрешение на строительство будет действовать до 22 ноября 2025 года.

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