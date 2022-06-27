Более 1148 тонн гуманитарной помощи отправлено из Ростовской области за выходные

108 машин с гуманитарными грузами пересекли границу за два дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие выходные, 25 и 26 июня, ростовские таможенники оформили более 1148 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщают в пресс-службе Южного таможенного управления.

- На таможенных постах в Матвееве Кургане, Весело-Вознесенке, Донецке и Авило-Успенке сотрудники Ростовской таможни оформили 108 транспортных средств и более 1148 тонн гуманитарных грузов, - уточнили в пресс-службе.

Везут в качестве гуманитарной помощи воду, продукты питания, пиломатериалы — это ель и сосна, дорожные плиты, кровлю, провода и плиты ДВП. Гуманитарные грузы оформляют круглосуточно.

Напоминаем адреса пунктов приема гуманитарной помощи в Ростовской области.

- Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2, ежедневно с 09.00 до 17.00 (для юридических лиц), телефон: 8-928-108-10-28, 8-918-520-75-85.

- Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, по будням – с 10.00 до 17.00, сб – с 10.00 до 14.00 (для физических лиц), телефон: 8-863-238-15-92.

- Батайск, ул. Залесье, 17, по будням с 09.00 до 19.00 (для юридических лиц), телефон: 8-928-916-39-76.

- Аксайский район, х. Красный, ул. Дорожная 1/11, пн - сб – с 09.00 до 19.00, телефон: 8-928-157-77-10.

- Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 21, (для юридических лиц), пн-сб. – с 09.00 до 19.00, телефон: 8-989-533-21-12.

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