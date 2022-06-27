В Ростовской области фельдшер скорой, которого подозревают в убийстве жены, едва не разбился в ДТП

Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области житель Каменского района, которого сейчас подозревают в убийстве жены, после преступления попал в ДТП. Подробности громкого происшествия сообщает газета "Пик".

По данным издания, мужчина якобы работал фельдшером. 25 июня подозреваемый поссорился с женой, набросился на нее с ножом и нанес десять ранений. После этого он покинул место происшествия и уехал на своем автомобиле «ВАЗ». По дороге водитель попал в ДТП и едва не разбился. После аварии его доставили в больницу.

Ранее в донской Госавтоинспекции сообщали о том, что 25 июня в Каменске-Шахтинском 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21110» столкнулся со встречной иномаркой.

- Водитель, предварительно, не выдержал боковой интервал в столкнулся со встречным Hyundai Solaris. Владельцы машин пострадали и были госпитализированы, - рассказали в УГИБДД.

27 июня в СУ СКР по Ростовской области сообщили об убийстве в Каменске-Шахтинском. По версии следствия, 42-летний местный житель убил свою 38-летнюю сожительницу, нанеся ей десять ударов ножом в грудь. При этом в ведомстве пояснили, что подозреваемый и погибшая не были супругами.

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