В Ростове за уличную торговлю «с земли» и с транспорта составили более 1200 протоколов

За торговлю из-под полы наказывают по двум статьям областного закона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове за уличную торговлю «с земли» и с транспорта, а также за нелегальную продажу сигарет в ларьках с начала 2022 года выписали более 1200 административных протоколов. Об этом сообщил начальник городского управления бытового обслуживания Константин Тихонов.

- Рейды проводят на территории всех районов города, в том числе выезды выполняют по жалобам местных жителей. С начала года в отношении нарушителей составили 1239 протоколов, - рассказал Константин Тихонов.

За торговлю из-под полы наказывают по двум статьям областного закона. Так, за нарушение правил благоустройства граждан обычно штрафуют на суммы от 300 рублей до 3 тысяч рублей, должностные лица платят от 8 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 25 до 70 тысяч рублей.

За торговлю в неустановленных местах с граждан берут 3-4 тысячи рублей, с должностных и юридических лиц - 20-30 тысяч и 60-80 тысяч рублей соответственно.

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