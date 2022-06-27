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Общество27 июня 2022 15:06

Коллективный иммунитет от СOVID-19 в Ростовской области снизился до 24,3%

Этот параметр, по мнению экспертов, должен достигать не менее 80%
Ангелина СКИБА
На сегодняшний день полностью привились 2,7 млн жителей Дона

На сегодняшний день полностью привились 2,7 млн жителей Дона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовскую область нельзя назвать регионом, полностью свободным от COVID-19. По одному из критериев пока наблюдается отставание от нормы. Об этом можно судить по обновленной статистике на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет на Дону сейчас составляет 24,3%. Тогда как этот параметр, по мнению экспертов, должен достигать не менее 80%. Известно, что на сегодняшний день полностью привились 2,7 млн жителей Дона.

Добавим, за прошедшие сутки в Ростовской области выявили 34 новых заболевших коронавирусом. В больницу попали 7 человек, еще 29 выздоровели. Летальных случаев со вчерашнего дня не фиксировали.

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