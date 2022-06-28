Микробное загрязнение обнаружили в водоемах 3 городов и 2 районов Ростовской области

Возбудителей инфекционных заболеваний в воде не нашли Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростовской области наибольшее микробное загрязнение обнаружили в водоемах 3 городов и 2 районов: в Ростове, Азове, Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Из общего числа исследованных проб 34,7% не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям. Возбудителей инфекционных заболеваний в воде не нашли, - уточнили в ведомстве.

Всего с начала года 222 пробы воды проверили на микробиологические показатели, 140 - на паразитологические, 25 - на вирусологические показатели. Обычно подобный отбор проводят с мая по октябрь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллективный иммунитет от СOVID-19 в Ростовской области снизился до 24,3%

Этот параметр, по мнению экспертов, должен достигать не менее 80% (подробности)