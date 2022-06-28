В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 6 июля

Остальные аэропорты России сейчас работают в штатном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области до 6 июля 2022 года продлили запрет на прием и отправление самолетов в аэропорту Платов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Такие же ограничения на полеты ввели в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные аэропорты России сейчас работают в штатном режиме.

Добавим, из-за временного закрытия ряда воздушных узлов авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты - перевозить пассажиров через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

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