В зоопарке Ростова семья лошадей Пржевальского приняла нового малыша

Мама постоянно следит и ухаживает за своим детенышем. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону

В зоопарке Ростова-на-Дону произошло пополнение - в семье лошадей Пржевальского родился малыш. Сейчас он уже встал на ножки и во всем повторяет за старшими.

- Мама постоянно следит и ухаживает за ним. Пока что жеребенок питается только молоком, но уже начинает повторять за старшими сородичами и пробует их еду - отруби, сено, веточный корм, свеклу, кабачки, картофель, тыкву и морковь, - рассказали сотрудники зоосада.

Лошадь Пржевальского - последний в современности вид диких непарнокопытных. Эти животные почти исчезли в природе, их сохраняют в заповедниках и зоопарках.

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