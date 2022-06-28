В Ростовской области проверят заводы, производящие фальсификат молока

В Ростовской области на двух предприятиях делали некачественное молоко Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на заседании областной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудили ситуацию, сложившуюся на двух предприятиях, одно из которых находится в Кагальнике, а другое – в донской столице, сообщили в правительстве региона.

Дело в том, что Россельхознадзор неоднократно убеждался в том, что заводы делают некачественную молочную продукцию.

- Для производства молока этими предприятиями использовалось только растительное сырье, - прокомментировали в правительстве Ростовской области.

Молоко нелегально вводили в оборот. По бумагам, продукция привозилась на Дон, якобы, с других регионов.

- Производство нелегального молока с наложением штрафных санкций не раз пресекалось Россельхознадзором и в предыдущие годы. Однако после перерегистрации компаний изготовление фальсификата вновь возобновлялось. Уже в этом году кагальницкие «молзаводы» произвели 6 млн литров своей продукции, - сказали в правительстве Ростовской области.

Еще один производитель фантомного молока выпускал свой товар в Ростове. Завод закрыли, но вскоре владелец нелегального производства открыл еще два цеха. При этом товар поставлялся даже детские учреждения.

Губернатор Ростовской области, заслушав доклад, заявил, что фальсификат продавать людям недопустимо. Также Василий Голубев поручил проверить деятельность производителей нелегальной молочной продукции.

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