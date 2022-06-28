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Происшествия28 июня 2022 14:58

В Таганроге поймали мужчину, который продал наркотики полицейским

Теперь мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы
Ангелина СКИБА
После обыска таганрожца взяли под стражу

После обыска таганрожца взяли под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 40-летнего жителя Таганрога задержали за распространение наркотиков. Сейчас мужчина находится в статусе подозреваемого, возбуждено дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как пояснили в полиции, житель приморского города торговал запрещенными веществами через Интернет. Поймали наркоторговца с помощью проверочной закупки - мужчина продал правоохранителям 0,5 гр «порошка» и тем самым выдал себя.

Дома у задержанного нашли телефон и банковские карты, на которые, предварительно, покупатели перечисляли деньги. После обыска таганрожца взяли под стражу.

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