В Таганроге сгорел автомобиль такси. Фото: "Таганрогское ДПС".

В Таганроге загорелся автомобиль такси. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

Инцидент произошел во вторник, 28 июня, около двух часов дня на улице Сергея Шило в районе дома №231. Водитель заметил, как у него из-под капота повалил дым, он успел быстро выскочить из машины вызвать к месту происшествия бригаду пожарных.

Прибывшие огнеборцы смогли потушить возгорание за несколько минут, но к этому времени уже полностью выгорел капот автомобиля и от сильного жара лопнуло лобовое стекло. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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