Ростовчанин стал министром ДНР по доходам и сборам

С 2003 года Дмитрий Шмелев трудился в налоговой службе. Фото: сайт УФНС по Ростовской области

Бывший заместитель управления ФНС по Ростовской области Дмитрий Шмелев стал главой министерства доходов и сборов ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин 2 июля.

Также глава ДНР назначил еще трех министров — также жителей России.

- Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев, - прокомментировал новые назначения Пушилин.

Как сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, Дмитрию Шмелеву 41 год, он родом из Геленджика, имеет два высших образования. Прошел трудовой путь в налоговой службе от специалиста I категории отдела внутренней безопасности и защиты информации до заместителя руководителя Управления ФНС России по Ростовской области.

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