В Ростове сдали дом с квартирами обманутых дольщиков

Более 100 дольщиков восстановлены в правах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону сдали еще один дом с обманутыми дольщиками. Как рассказали в администрации донской столицы, это делается в рамках исполнения дорожной карты по обеспечению прав пострадавших участников долевого строительства.

- По результатам работы во втором квартале 2022 года принимаемые меры позволили исключить из плана-графика проблемные объекты по улице Вагулевского, 37, и Батуринской, 167/16, - обозначил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Оба здания уже сданы и введены в эксплуатацию в июне 2022 года. Кроме того, полностью расселены признанные обманутыми дольщики дома в переулке Малом, 16-18. В общей сложности в своих правах восстановлены 126 граждан.

- Также благодаря мерам поддержки «Фонда развития территорий» дольщикам проблемного дома по проспекту Стачки, 183, выплачены возмещения, - добавили в пресс-службе администрации.

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