Скейт-площадку в Новочеркасске оборудуют за 2,2 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске обустроят скейт-площадку. На эти нужды планируется потратить более 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен новочеркасским управлением по физической культуре и спорту. В настоящее время подрядчик уже определен и в скором времени приступит к реализации инициативного проекта "Устройство скейт-площадки". Она будет располагаться на проспекте Платовском, 61а.

Источник финансирования в тексте документации не значился. Сроки выполнения работ также остаются неизвестными.

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