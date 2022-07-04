В Ростовской области создадут комплексы по производству сжиженного природного газа

В инвестпроект намерены вложить 18 млрд рублей. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области собираются возвести комплексы по производству сжиженного природного газа. Соглашение об этом подписали сегодня, 4 июля, на международной выставке «Иннопром», сообщает пресс-служба донского правительства.

- Логистику и локацию определит инвестор. Мы будем ему в этом помогать. Надеюсь, что и федеральные власти поддержат эту работу, - прокомментировал губернатор Василий Голубев.

В инвестпроект, о котором идет речь, намерены вложить 18 млрд рублей. По итогам работ должны создать два комплекса по производству сжиженного природного газа и СПГ-заправок. Сейчас в Ростовской области подбирают участок для первого объекта. Начать строительство планируют в первом квартале 2023 года.

Добавим, сжиженный природный газ необходим для различных видов транспорта, а также для альтернативной газификации населенных пунктов и промышленных объектов.

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Участники делегации Дона уже подписали соглашение об этом (подробности)