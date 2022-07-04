Медики помочь не смогли и вынуждены были только констатировать гибель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске 13-летняя девочка разбилась насмерть после падения с высоты. Сейчас по этому происшествию проводят проверку, рассказали в пресс-службе управления Следкома по Ростовской области.

- В настоящий момент проводится проверка. По итогам разбирательства примут процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

Предварительно, трагедия произошла на Баклановском проспекте. Школьница умерла от травм на месте происшествия. Девочка могла выпасть из балкона высотки.

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