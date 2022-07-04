15-летний мотоциклист без прав пострадал в столкновении с отечественным авто в Белой Калитве

В Ростовской области столкнулись мотоцикл и отечественное авто. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием мотоцикла и отечественного авто. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 2 июля, около десяти часов вечера на улице Геологической в городе Белая Калитва. По предварительным данным, 15-летний подросток, не имеющий водительских прав, ехал на мотоцикле. Пытаясь выполнить обгон, он не заметил попутный и поворачивающий налево ВАЗ-21060 под управлением 65-летнего водителя. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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