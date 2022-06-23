Двое дончан получили травмы при столкновении автобуса и иномарки в Белой Калитве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области два человека пострадали в аварии с участием иномарки и общественного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 22 июня, около полудня на улице Московской, в районе дома № 110 в городе Белая Калитва. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Hyundai i35 выскочил на встречную полосу, где и произошло столкновение с двигающимся навстречу автобусом "ПАЗ-320402".

На момент аварии в автобусе находилось десять пассажиров. В ДТП получили травмы водитель легковушки и пассажир автобуса. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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