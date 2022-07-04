Власти Ростовской области подписали соглашение о строительстве машиностроительного завода

Соглашение о строительстве подписали на международной выставке «Иннопром». Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области собираются построить машиностроительный завод, на котором будут производить сельскохозяйственную и коммунальную технику. Соглашение о работе в этом направлении подписали 4 июля на международной выставке «Иннопром», сообщают донские власти.

- Новое предприятие будет поставлять современную отечественную технику. Сейчас идет активная фаза реализации проекта. Уже на первом этапе будет создано 500 рабочих мест, а при выходе на полную мощность трудоустроят 1,5 тысячи человек, - сказал Василий Голубев.

Промышленный объект должны возвести в Таганроге, завершение работ ожидается в четвертом квартале 2024 года. На строительство потратят 1,5 млрд рублей.

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