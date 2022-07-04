МЧС: в Таганроге во время ЧП на улице Победы погиб человек

В одной из квартир выгорело 40 кв. метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге 4 июля во время огненного ЧП на улице Победы, 101 погиб человек. Сейчас его личность устанавливают эксперты, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов с места происшествия поступил днем в 13:15. Горела квартира на 1 этаже 3-этажного жилого дома. В 13:25 пламя локализовали на площади в 40 кв. метров. Через две минуты после этого обнаружили тело погибшего. В 13:39 все потушили, - прокомментировали в ведомстве.

С огнем боролись 17 человек, было задействовано 5 единиц техники. Добавим, ранее один из местных жителей рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», что узнал о пожаре из-за странного звука, который был похож на взрыв газового оборудования.

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