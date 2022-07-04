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Общество4 июля 2022 12:05

В Таганроге следователи устанавливают обстоятельства гибели 58-летнего мужчины при пожаре

На место выехали следователи
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Пожар произошел в трехэтажном доме № 101 на улице Победы. Фото: Следственный комитет РФ по Ростовской области.

Пожар произошел в трехэтажном доме № 101 на улице Победы. Фото: Следственный комитет РФ по Ростовской области.

В Таганроге после возгорания одной из квартир жилого дома на улице Победы в микрорайоне Андреевский на место выехали следователи для установления всех обстоятельств произошедшего. Уточняется, что в результате пожара погиб 58-летний мужчина. Сейчас по данному факту проводится проверка. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

Напомним, в понедельник днем, 4 июля, в Таганроге произошло ЧП. По словам читателя «КП — Ростов-на-Дону», который живет рядом с местом происшествия, рядом с домом раздались громкие хлопки, которые было слышно на весь район.

По предварительным данным, инцидент произошел в трехэтажном доме № 101 на улице Победы. По одной из версий, в квартире на первом этаже взорвалось газовое оборудование. В результате из квартир на первом этаже вылетели стекла. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорая помощь.

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